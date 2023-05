STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - EUWAX Trends: Tech-Aktien weiter gesucht

Trends im Handel

1. Capped-Call-Optionsschein auf Alphabet (WKN MB4PSH)

Die Begeisterung für Tech-Aktien setzt sich auch in der neuen Woche in Stuttgart fort. Nach dem Handelsfeiertag am Montag in den USA setzen Derivateanleger darauf, dass die Nasdaq neue Jahreshochs erklimmt. Ein Capped-Call auf Alphabet wird am Dienstag rege gekauft. Anleger setzen weiter auf das Trendthema „künstliche Intelligenz“. Alphabet hat mit „Bard“ einen Konkurrenten zu ChatGPT und Microsoft am Start.

2. Call-Optionsschein auf ASML (WKN MD130S)

Künstliche Intelligenz erfordert enorme Rechenleistung, für die wiederum hochwertige Chips benötigt werden. Am Anfang der Schöpfungskette steht der niederländische Konzern ASML als Weltmarktführer für Lithographiesysteme. Die komplexen Maschinen sind für die Produktion unabdingbar. ASML profitierte entsprechend in diesem Jahr vom K.I-Boom. In Stuttgart nehmen Anleger Gewinne in einem Call-Optionsschein mit und trennen sich vorerst von der Aktie.

3. Call-Optionsschein auf Meta (WKN UK0JCG)

Meta setzt seine Erholung fort und kostet in Stuttgart am Mittag erstmals seit Frühjahr 2022 wieder mehr als 250 Euro. Der Konzern erlebt seit Herbst 2022 ein massives Comeback an den Finanzmärkten, nachdem Meta die Kosten durch ein Sparprogramm deutlich gesenkt hat. Auch im Thema künstliche Intelligenz sieht sich Meta laut eigener Aussage sehr gut aufgestellt. In Stuttgart wird ein Call auf die Aktie gekauft.

Euwax Sentiment Index

Der DAX kann nach schwächeren Inflationsdaten aus Spanien wieder die Marke von 16.000 Punkten überwinden. Die gute Stimmung wird von Derivateanlegern in Stuttgart nicht geteilt. Das Euwax-Sentiment notiert nahezu durchgängig im negativen Bereich. Anleger ziehen also weiterhin Absicherungen ein und positionieren sich für fallende Kurse.

Börse Stuttgart auf Youtube:

Was wäre, wenn du nur 3 Aktien kaufen könntest? In seinem Vortrag auf der Invest 2023 stellt sich Lars Erichsen dieser Qual der Wahl. Er erklärt, warum es dabei auf die Zielsetzung ankommt und wählt drei Aktien um Kapital zu erhalten. Außerdem begibt sich Lars auf eine hypothetische Zeitreise: Welche drei Aktien würde er denn mit 31 Jahren kaufen? Die Antwort auf diese und weitere Zuschauerfragen erhältst du in diesem Video!

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=D67v4yQ16PU

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)