STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Call auf PayPal vor Quartalszahlen gefragt

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf PayPal (WKN KG4UJY)

Vor Veröffentlichung der heutigen PayPal-Quartalszahlen steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf den Online-Zahlungsabwickler ein. Die Markteilnehmer erwarten für das abgelaufene Quartal einen Gewinn von 0,96 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 6,8 Milliarden US-Dollar. Die PayPal-Aktie legt im Vorfeld 0,9% auf 81,55 Euro zu.

2. Call-Optionsschein auf Chipotle Mexican Grill (WKN MD9SB3)

Aufgrund einer Empfehlung steigen die Stuttgarter Derivateanleger seit gestern Nachmittag in einen Call-Optionsschein auf Chipotle Mexican Grill ein. Chipotle bietet in seinen fast 3.100 Schnellrestaurants mexikanisches Essen an. Im vergangenen Quartal konnte das Unternehmen den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 13,7% auf 2,2 Milliarden US-Dollar steigern. Der Nettogewinn stieg von 204,4 Millionen US-Dollar auf 257,1 Millionen US-Dollar.

3. Call-Optionsschein auf die Porsche AG (WKN MD98FA)

Ebenfalls steigen die Anleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf die Porsche AG ein. Für die Porsche-Aktie geht es heute in einem schwachen Marktumfeld um beinahe 3% auf 98,55 Euro abwärts. Am Dienstag erreichte die Aktie der Porsche AG mit 106,65 Euro die höchste Notierung seit dem Börsengang von Ende September.

Euwax Sentiment Index

Der EUWAX Sentiment zeigt sich mit einer Handelsspanne von 40 bis -45 Punkten sehr schwankungsfreudig. Als der DAX sich zweimal Richtung 13.200 Punkte bewegte, setzten die Stuttgarter Derivateanleger offenbar auf einen sich wieder korrigierenden DAX.

Börse Stuttgart auf Youtube:

"Des einen Freud ist des anderen Leid" - ein Sprichwort, das in diesen Zeiten besonders auf die steigenden Zinsen zutrifft. Während sich Sparer freuen, setzt der rasante Zinsanstieg Bauherren ordentlich zu. Wie sehr lässt sich das bei Neubauten schon beobachten, wie sieht es bei Bestandsobjekten in den Metropolregionen aus? Andreas Lipkow, Finanzmarktexperte bei der comdirect bank, blickt zudem auf die Unternehmen aus dem Baustoffsektor, aber auch Wohnungsunternehmen wie Vonovia und verrät wie Anleger über REITs in Betongold investieren.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)