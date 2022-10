STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Mastercard-Call vor Quartalszahlen gefragt

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Advanced Micro Devices (WKN KG90XD)

Seit gestern steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf den Chipproduzenten AMD ein. In der ersten Oktoberwoche reduzierte AMD seine Prognosen für das abgelaufene Quartal. Der Umsatz soll sich bei ungefähr 5,6 Milliarden US-Dollar bewegen, zuvor ist AMD von 6,7 Milliarden US-Dollar ausgegangen. Am 1. November legt AMD die endgültigen Quartalszahlen vor. Nach den Kurseinbrüchen der vergangenen Wochen legt die Aktie heute über 2% auf 60,44 Euro zu.

2. Call-Optionsschein auf Mastercard (WKN MD8D91)

Vor der heutigen Bekanntgabe der Quartalszahlen steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf Mastercard ein. Der Wettbewerber Visa vermeldete am Dienstag einen Umsatzanstieg von 19% und einen Anstieg des Nettogewinns um 16%. Die Mastercard-Aktie legt im Vorfeld über 3% auf 322,40 Euro zu.

3. Call-Optionsschein auf Shell (WKN MD4QXA)

Nach der heutigen Veröffentlichung der Shell-Quartalszahlen verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf den Öl- und Erdgasförderer. Shell verdiente im vergangenen Quartal 6,7 Milliarden Euro. Mit einem Kursplus von beinahe 3% auf 27,49 Euro, nehmen die Anleger die Zahlen offenbar positiv auf.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment bewegt sich die überwiegende Zeit um die Nulllinie herum. Erst als der DAX kurz vor der Mittagszeit in Richtung 13.100 Punkte fiel, setzten die Derivateanleger an der Euwax auf wieder steigende Kurse im DAX.

Börse Stuttgart auf Youtube:

China galt lange Zeit als Gewinner der Corona-Krise und kam schneller als Europa und die USA aus der Talsohle heraus. Warum die Wirtschaft jetzt wieder schwächelt, welche Rolle die Angst vor möglichen weiteren Lockdowns spielt und wie die niedrige Inflation zustande kommt - hier die Einschätzungen von Yanjun Gast, Fondsmanagerin bei der LBBW Asset Management im Gespräch mit Cornelia Frey.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=YArNuoP37qA

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)