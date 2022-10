STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Gewinnwarnung schreckt Anleger in der Chip-Branche auf

Trends im Handel

1. Knock-out-Put auf Infineon (WKN MD35WG)

Zum Wochenauftakt kaufen die Stuttgarter Derivateanleger nach einer Newsletter-Empfehlung einen Knock-out-Put auf Infineon. Am Freitag schockte die Anleger eine Gewinnwarnung des US-Wettbewerbers AMD. Der PC-Markt habe sich im Laufe des Quartals deutlich abgeschwächt. AMD-Aktien fielen um 13,9% und Konkurrenten wie Nvidia und Intel schlossen mit 8 beziehungsweise 5,4% ebenfalls niedriger. Das färbt weiterhin auf Infineon ab, die heute leicht verlieren, am Freitag jedoch schon rund 3,5% einbüßten.

2. Call-Optionsschein auf Meta Platforms (WKN MD7LVU)

Auch ein Call-Optionsschein auf Meta Platforms steht heute bei den Derivateanlegern in Stuttgart auf der Einkaufsliste. Die Aktie verliert seit Ende der Woche mehr als 6%, in den vergangenen 4 Wochen büßte der Titel rund 20% ein. Meta-Chef Mark Zuckerberg hatte dem Konzern einen Sparkurs verordnet, weil das Unternehmen mit Umsatzrückgängen zu kämpfen habe und eine Besserung laut Zuckerberg noch nicht in Sicht sei.

3. Call-Optionsschein auf Occidental Petroleum (WKN UK0QM3)

Auch ein Call-Optionsschein auf Occidental Petroleum wird heute bei Derivateanlegern in Stuttgart nachgefragt. Die Aktie, die Ende September von Star-Anleger Warren Buffet gekauft wurde, legt seit einer Woche deutlich um knapp 16% zu. Die jüngste Stärke beim Ölpreis hat auch auf Occidental Petroleum abgefärbt, wobei die Aktie mit einem KGV von 7 (Kurs-Gewinnverhältnis) für 2023 vergleichsweise moderat bewertet ist.

Euwax Sentiment Index

Direkt zum Start in die neue Handelswoche fiel der DAX unter die Marke von 12.200 Punkten, erholte sich aber schnell wieder. Angesichts der Erholung beim deutschen Leitindex bewegt sich der Euwax Sentiment weitestgehend im negativen Bereich. Die Stuttgarter Anleger setzen heute also eher auf einen wieder fallenden DAX.

Börse Stuttgart auf Youtube:

