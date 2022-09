STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Adobe-Call vor Quartalszahlen gefragt

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Adobe (WKN MD5CQT)

Noch vor Bekanntgabe der heutigen Quartalszahlen steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Softwarekonzern ein. Im vorletzten Quartal erzielte Adobe bei einem Umsatz von 4,39 Milliarden US-Dollar einen Nettogewinn von 1,18 Milliarden US-Dollar. Für das abgelaufene Quartal erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,4 Milliarden US-Dollar. Die Adobe-Aktie notiert im Vorfeld mit 373,10 Euro nahezu unverändert.

2. Call-Optionsschein auf Apple (WKN MA9RN9)

Ein Call-Optionsschein auf Apple wird ebenfalls von den Anlegern an der Euwax gekauft. S3 Partners berichtete zuletzt, dass die Apple-Aktie nach Volumen die am häufigsten leerverkaufte Aktie ist. Bis vor kurzem war die Tesla-Aktie die am häufigsten leerverkaufte Aktie. Die Apple-Aktie legt heute knapp 1% auf 155,70 Euro zu.

3. Call-Optionsschein auf PayPal (WKN UH9TUP)

Mit einem Call-Optionsschein auf PayPal steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen weiteren US-Basiswert ein. PayPal verkündete gestern, dass der seit August tätige PayPal-Finanzvorstand Blake Jorgensen aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit nehmen muss. Für die PayPal-Aktie geht es 0,9% auf 96,95 Euro aufwärts.

Euwax Sentiment Index

In den ersten anderthalb Stunden notierte der Euwax Sentiment deutlich im positiven Bereich. Seither notiert er im neutralen Fahrwasser. Die Stuttgarter Derivateanleger warten offensichtlich auf Impulse der amerikanischen Märkte.

