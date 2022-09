STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

US-Aktien im Sinkflug nach Verbraucherpreisen

Trends im Handel

1. Knock-Out-Put auf Tesla (WKN)

Am Mittwoch reagieren Anleger in Stuttgart auf den massiven Ausverkauf an den US-Börsen vom Dienstag. Nach Veröffentlichung der Verbraucherpreise fielen die großen US-Indizes um rund 5%. Tesla musste rund 8% Verlust verbuchen. In Stuttgart nutzen Anleger den Rückgang bei Tesla, um sich von Puts zu trennen. Derivateanleger veräußern insbesondere den Knock-Out-Put mit der WKN KG63V6. Anleger verkauften generell meist spekulative Wachstumstitel, weil eine kräftige US-Leitzinsanhebung auf der nächsten Notenbanksitzung am 21. September sehr wahrscheinlich ist.

2. Put-Optionsschein auf RWE (WKN MD1UYB)

Ebenfalls verkauft wird ein Put-Optionsschein auf RWE. Der Energieversorger kletterte in den vergangenen Tagen stark nach oben, weil die von der EU geplante Preisobergrenze für Strom geringer ausgefallen war, als die Versorger befürchteten. Derivateanleger hatten sich zuletzt eher Short positioniert und trennen sich nun vom Put-Optionsschein mit der WKN MD1UYB.

3. Knock-Out-Call auf Digital Ocean (WKN MD4P9G)

Mit Digital Ocean setzen Anleger in Stuttgart auf einen eher exotischen Wert aus den USA. Anlass ist die Kaufempfehlung eines großen Börsendienstes. Derivateanleger kaufen den Knock-Out-Call MD4P9G und nehmen damit einen Cloud-Spezialisten ins Depot.

Euwax Sentiment Index

Zum Start in den Handelstag waren Anleger in Stuttgart recht positiv gestimmt. Das Sentiment flachte jedoch im Handelsverlauf ab. Nach dem kräftigen Ausverkauf am Dienstag in den USA sind Anleger auch am Mittwoch in Stuttgart mehrheitlich pessimistisch eingestellt und kaufen tendenziell Absicherungen, beziehungsweise Short-Positionen auf den DAX.

Börse Stuttgart auf Youtube:

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)