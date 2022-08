STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Call auf Energieversorger gesucht

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf RWE (WKN MD1UYB)

Zum Wochenstart kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf RWE. Der Essener Energiekonzern musste im ersten Halbjahr 2022 Belastungen ausbleibender Kohlelieferungen aus Russland in Höhe von 748 Millionen Euro hinnehmen. Trotzdem stieg das bereinigte Nettoergebnis von 870 Millionen Euro auf 1,566 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahreshalbjahr an. Im Gesamtjahr will RWE insgesamt 5 Milliarden Euro in Erneuerbare Energien investieren. Die RWE-Aktie hält sich mit einem Abschlag von 0,4% auf 42,60 Euro erheblich besser als der DAX.

2. Call-Optionsschein auf NVIDIA (WKN MD3MLB)

Dagegen steigen die Derivateanleger an der Euwax aus einem Call-Optionsschein auf NVIDIA aus. Am Mittwoch wird der Halbleiterentwickler seine Quartalszahlen für das vergangene Quartal vorlegen. Vor knapp zwei Wochen verkündete NVIDIA eine Umsatzwarnung. Für das abgelaufene Quartal werde der Umsatz lediglich bei 6,7 Milliarden US-Dollar liegen, zuvor wurde ein Umsatz von 8,1 Milliarden US-Dollar erwartet. Als Grund führte NVIDIA den Einbruch beim Verkauf von Grafikarten an. Gegenüber dem Vorjahresquartal ist der Umsatz mit Grafikkarten um 33% auf 2,04 Milliarden US-Dollar eingebrochen. Die NVIDIA-Aktie verliert knapp 3% auf 173,50 Euro.

3. Knock-out-Put auf Brenntag (WKN MA9BW0)

Bei den Kock-outs verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Knock-out-Put auf Brenntag. Seit September 2021 ist der Weltmarktführer für die Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen im DAX gelistet. Im ersten Halbjahr 2022 konnte Brenntag seinen Umsatz um 37,4% auf 5,1 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahreshalbjahr steigern. Das operative EBITDA stieg von 355,1 Millionen Euro auf 533,8 Millionen Euro an. Die Brenntag-Aktie verliert 1,8% auf 68,60 Euro.

Euwax Sentiment Index

Nachdem der DAX zu Handelsbeginn die Marke von 13.500 Punkten nicht überwinden konnte, fiel er bis in den Bereich von 13.300 Punkten. Seitdem liegt der Euwax Sentiment im positiven Bereich. Die Stuttgarter Derivateanleger gehen offensichtlich von einer Erholung des DAX aus.

