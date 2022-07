STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

US-Titel in Stuttgart rege gehandelt

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MD5C3Z)

Zum Wochenschluss haben die Stuttgarter Derivateanleger bei einem Call-Optionsschein auf Amazon zugegriffen und zur Mittagszeit bereits mehr als 300 Preisfeststellungen ausgelöst. Der Online-Händler ist gestern in die Schlagzeilen geraten, weil er das US-Gesundheitsunternehmen One Medical übernehmen will und bereit ist, einen deutlichen Aufschlag zu bezahlen. One Medical, das an der Börse unter 1Life Healthcare notiert, betreibt Arztpraxen in größeren Städten der USA und bietet Dienstleistungen für die medizinische Grundversorgung in den USA an. Amazon bietet 18 Dollar pro Aktie, am Tag zuvor ging 1Life Healthcare mit etwas mehr als 10 Dollar aus dem Handel.

2. Call-Optionsschein auf Meta Platforms (WKN MD56CL)

Aktien der Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms und andere Social-Media-Aktien fielen am Freitag im vorbörslichen Handel, nachdem Snap ein langsameres Werbewachstum im zweiten Quartal gemeldet hatte. Dies führte offensichtlich zu einer größeren Verunsicherung über die Entwicklung der Online-Werbung und färbte negativ auf Meta ab, die am 27. Juli über ihr Quartalsergebnis berichten werden. Den Kursrückgang von fast 5 Prozent in der Meta-Aktie nutzen Derivateanleger zum Einstieg über den stark nachgefragten Call.

3. Knock-out-Call auf Brent-Öl (WKN PD3XGA)

Nach dem Preisrückgang beim Erdöl griffen Derivate-Anleger beim Knock-out-Call auf Brent-Öl zu und setzen damit auf wieder steigende Ölpreise. Er litt zuletzt unter der Entwicklung, dass die Konjunkturrisiken zugenommen haben - sowohl in den USA als auch in Europa. Trotz der Urlaubssaison in den USA nahm dort zuletzt die Nachfrage nach Benzin ab. Brent-Öl verlor in den vergangenen 4 Wochen knapp 8 Prozent an Wert und notiert leicht über der 100-Dollarmarke.

Euwax Sentiment Index

Zum Wochenausklang begann der DAX schwach, konnte sich aber im Handelsverlauf steigern und wieder die Plus-Zone erklimmen. Die Stimmung der Derivateanleger drehte zunächst ebenfalls in den negativen Bereich und verharrte dort, während sich der deutsche Leitindex erholte. Die Stuttgarter Anleger setzen heute also eher auf einen wieder fallenden DAX.

Die EZB bereitet die Zinswende vor und so steht diese Woche ganz im Zeichen der europäischen Notenbank. Was die EZB alles so plant, mit welchen Wertpapieren Anleger vom Zinsanstieg profitieren und welche Themen die Anleger sonst noch umtreiben verrät der Derivate-Experte Kemal Bagci von der BNP Paribas im Interview.

