STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Buffett-Spekulationen setzen BYD unter Druck

Trends im Handel

1. BYD Knock-out-Call (WKN: HG3DDD)

Erneut stehen am Dienstag Knock-Out-Calls auf BYD im Fokus der Stuttgarter Derivateanleger. Spekulationen um einen möglichen Ausstieg von Großinvestor Warren Buffett ließen die Aktie im asiatischen Handel deutlich korrigieren. BYD hatte ein großes Aktienpaket an die Citigroup übertragen, was in Verbindung mit Buffett gebracht wird. In Stuttgart wird die Korrektur zum Einstieg genutzt.

2. Discount Call-Optionsschein auf Tesla (WKN: MD4QKM)

Auch ein Call-Optionsschein auf Tesla wird gekauft. Nach einer starken Entwicklung in der Vorwoche ging es zum Wochenstart mit einer schwachen Nasdaq für Tesla abwärts. Vor Beginn der Quartalssaison waren Anleger zum Wochenstart vorsichtig unterwegs. In Stuttgart wird die Tesla-Schwäche von Derivateanlegern zum Einstieg genutzt.

3. OS-Call auf Apple (WKN: MD12U6)

An der Euwax steht mit Apple ein weiterer Top-US-Wert im Fokus. Derivateanleger verkaufen jedoch mehrheitlich den OS-Call auf den iPhone-Hersteller. In der vergangenen Woche hatte Goldman Sachs Apple mit einer eher pessimistischen Analyse versehen. Die Investmentbank sieht die Aktie im Basisszenario bei 130 Dollar. Ähnlich wie Microsoft hat sich Apple im zuletzt schwierigen Börsenumfeld vergleichswiese gut behaupten können.

Euwax Sentiment Index

Am Dienstag dominieren beim DAX negative Vorzeichen. Damit war auch die Stimmung an der Euwax zunächst getrübt. Das Euwax Sentiment stabilisierte sich zwar nach Handelsbeginn, fiel jedoch mit Veröffentlichung des ZEW-Index wieder deutlich zurück. Derivateanleger in Stuttgart bleiben zunächst weiter skeptisch, aber ohne ein Extremniveau zu erreichen.

Börse Stuttgart auf YouTube

Das Rezessionsgespenst geistert über das Parkett - zu Recht? Wann ist der Peak bei den Preissteigerungen erreicht und platzt die Spekulationsblase am Immobilienmarkt bald? Über diese Themen spricht Cornelia Frey mit dem Chefvolkswirt der VP Bank, Dr. Thomas Gitzel, der klar macht - das 2. Halbjahr an den Finanzmärkten wohl auch spannend bleibt...

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=kJ-BwPIc3iM

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)