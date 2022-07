STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Call auf Shell nach Quartals-Update gefragt

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Shell (WKN MD4QX7)

Die Derivateanleger an der Euwax steigen in einen Call-Optionsschein auf Shell ein. Der Öl- und Erdgasförderer hat in einem Quartals-Update die Rückgängigmachung von Abschreibungen auf sein Öl- und Gasgeschäft von bis zu 4,5 Milliarden US-Dollar angekündigt. Die Shell-Aktie legt 0,8% auf 23,92 Euro.

2. 2. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA96E2)

Dagegen steigen die Stuttgarter Derivateanleger aus dem seit Wochen sehr rege gehandelten Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom aus. Die Analysten der Credit Suisse haben Ihre „Outperform“-Einschätzung für die Aktie bestätigt. Die Aktie der Deutschen Telekom konnte seit Jahresbeginn knapp 17% zulegen, während es für den DAX ungefähr 12% abwärtsging.

3. Knock-out-Call auf Puma (WKN MD27NL)

In einen Knock-out-Call auf den Sportartikelhersteller Puma steigen die Anleger an der Euwax ein. Die Analysten der RBC haben das Kursziel für Puma von 100 Euro auf 80 Euro gesenkt, jedoch die Aktie weiter auf „Outperform“ gesetzt. Die Aktie des Unternehmens mit dem Raubtierlogo legt 3% auf 65,50 Euro zu. Seit Jahresbeginn hat die Aktie aber über 37% nachgegeben.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment liegt seit Handelsbeginn fast durchgängig im negativen Bereich. Die weitere Kurserholung im DAX nutzen die Stuttgarter Derivateanleger offenbar, um sich antizyklisch zu positionieren.

Börse Stuttgart auf YouTube

Das Rezessionsgespenst geistert über das Parkett - zu Recht? Wann ist der Peak bei den Preissteigerungen erreicht und platzt die Spekulationsblase am Immobilienmarkt bald? Über diese Themen spricht Cornelia Frey mit dem Chefvolkswirt der VP Bank, Dr. Thomas Gitzel, der klar macht - das 2. Halbjahr an den Finanzmärkten wohl auch spannend bleibt...

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=kJ-BwPIc3iM

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)