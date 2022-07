STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Call auf Warren Buffet Beteiligung wird gekauft

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Occidental Petroleum (WKN UK0QM3)

Ein Call-Optionsschein auf den amerikanischen Öl- und Erdgasförderer Occidental Petroleum wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Berkshire Hathaway hat seinen Anteil an Occidental Petroleum in den letzten Handelstagen auf 17,4 % erhöht und scheint einen Anteil von 20 % anzusteuern, damit könnte Berkshire einen proportionalen Anteil der Gewinne von Occidental in seine Bücher aufnehmen. Die Occidental-Aktie legt beinahe 4% auf 57,75 Euro zu.

2. Knock-out-Put EUR/USD (WKN MD0R84)

Dagegen wird ein Knock-out-Put auf den EUR/USD Dollar von den Derivateanlegern an der Euwax verkauft. In dem Knock-out-Put nehmen die Anleger offensichtlich die aufgelaufenen Gewinne der letzten Handelstage mit. Der Euro ist gegenüber dem Dollar mit 1,0223 auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren gefallen.

3. Knock-out-Call auf Sartorius (WKN HG1PV4)

Ebenfalls verkaufen die Derivateanleger einen Knock-out-Call auf Sartorius. Die Aktie des Laborlieferanten für die biopharmazeutische Industrie und Forschungseinrichtungen war gestern der Tagesgewinner im DAX. Heute geht es für die Aktie mit knapp 3% weiter auf 359,20 Euro nach oben.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert in einer Handelsspanne von 10 bis -40 Punkte. Die überwiegende Zeit notiert er deutlich im negativen Bereich. Die leichte Kurserholung im DAX nach den gestrigen Kursverlusten nehmen offenbar die Derivateanleger zum Anlass, um auf fallende Notierungen zu setzen.

Börse Stuttgart auf YouTube

Das Rezessionsgespenst geistert über das Parkett - zu Recht? Wann ist der Peak bei den Preissteigerungen erreicht und platzt die Spekulationsblase am Immobilienmarkt bald? Über diese Themen spricht Cornelia Frey mit dem Chefvolkswirt der VP Bank, Dr. Thomas Gitzel, der klar macht - das 2. Halbjahr an den Finanzmärkten wohl auch spannend bleibt...

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=kJ-BwPIc3iM

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)