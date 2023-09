Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Nach Wochen des Rätselratens über die nächsten Zinsschritte der EZB erhalten die Anleger diese Woche Klarheit. Am heutigen Donnerstag ist es so weit: Die Euro-Währungshüter treffen sich zu ihrer turnusmäßigen Sitzung und entscheiden über die nächsten Zinsschritte. Experten gehen mittlerweile mehrheitlich von einer Zinserhöhung aus. Das zeigt sich auch am Euro-Bund-Future, der diese Woche von 131,69 Prozentpunkten auf 130,58 Punkte fällt. Neben dem EZB-Zinsentscheid fanden vor allem auch die am Mittwoch veröffentlichten US-Inflationsdaten Beachtung. Dabei stieg die US-Inflation von 3,2 % auf 3,7 %, die Kernrate sank allerdings von 4,7 % auf 4,3 %. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe bleibt diese Woche nahezu unverändert bei 2,647 %. Leicht gesunken ist dagegen die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. In der Vorwoche notierte diese bei 2,774 %, aktuell gibt es 2,741 %.

Anlegertrends

EU nimmt 3 Mrd. EUR auf

Die EU emittiert über ihre Investitionsbank EIB eine neue Anleihe (WKN A3K4ED) im Volumen von drei Milliarden Euro. Bis zur Fälligkeit am 15.11.2028 erhalten Anleger einen jährlichen Kupon von 3 %. Die erste Zinszahlung erfolgt am 15.11.2023. Gehandelt werden kann ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Nominalen. Die EIB erhält von Fitch ein AAA Rating.

CZK-Anleihe bis 2032

Tschechien refinanziert sich über eine Anleihe (WKN A3LL22) mit 26 Milliarden Tschechischen Kronen. Der jährliche Kupon beträgt 4,5 % und wird erstmalig am 11.11.2024 ausbezahlt. Das Fälligkeitsdatum ist der 11.11.2032. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 10.000 Nominalen handeln. Dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. S&P vergibt ein AA Rating.

Duke Energy zahlt 5,75 %

Der US-amerikanische Energieanbieter Duke Energy nimmt über eine Anleihe (WKN A3LM2M) frisches Kapital in Höhe von 600 Millionen US-Dollar auf. Gezahlt wird ein Kupon in Höhe von 5,75 %. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich, erstmalig am 15.03.2024. Fällig wird diese Anleihe am 15.09.2033. Der Mindestbetrag liegt bei 2.000 Nominalen, die kleinste handelbare Einheit beträgt 1.000 Nominalen. Von MoodyŽs gibt es ein Baa2 Rating.

