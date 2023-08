Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

An den Märkten stehen weiterhin Konjunktursorgen im Fokus. Zuletzt senkte die chinesische Zentralbank ihre Zinsen, um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen. Die US-Inflation stieg im letzten Monat von 3,0 % auf 3,2 % und liegt damit 0,1 % niedriger als erwartet. Die Erwartungen der Anleger, im am Mittwochabend veröffentlichten Fed-Sitzungsprotokoll Hinweise zur weiteren US-Zinspolitik zu erhalten, wurden nicht erfüllt. Der Euro-Bund-Future notiert derzeit mit 130,65 Punkten niedriger als in der Vorwoche, in welcher noch 132,60 Punkte auf der Kurstafel standen. Für die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe geht es diese Woche von 2,4970 % auf 2,638 % nach oben. Ebenfalls gestiegen ist die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. In der Vorwoche gab es 2,61 %, aktuell sind es 2,712 %.

Anlegertrends

USA zahlen 4,125 %

Die USA nehmen über eine neue Anleihe (WKN A3LLH4) frisches Kapital in Höhe von 43 Milliarden US-Dollar auf. Anleger erhalten bis zur Fälligkeit am 31.07.2028 einen Kupon von 4,125 %. Dieser wird halbjährlich, erstmalig am 31.01.2024, ausgezahlt. Gehandelt werden kann ab einem Mindestbetrag von privatanlegerfreundlichen 100 Nominalen, dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Die Ratingagentur Fitch senkte ihr Rating kürzlich auf AA+.

Goldman Sachs nimmt 2,25 Mrd. US-Dollar auf

Die US-Investmentbank Goldman Sachs begibt eine Anleihe (WKN A3LL1P) im Volumen von 2,25 Milliarden US-Dollar. Der Kupon beträgt 5,798 % und wird halbjährlich, erstmalig am 10.02.2024, gezahlt. Das Fälligkeitsdatum dieser Anleihe ist der 10.08.2026. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 2.000 Nominalen in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 2.000 Nominalen handeln. MoodyŽs vergibt ein Baa1 Rating.

KfW Anleihe bis 2033

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) refinanziert sich über eine Anleihe (WKN A4SAW7) bis 14.02.2033. Das Emissionsvolumen dieser Anleihe beträgt 3 Mrd. Euro, auf das ein Kupon von 2,75 % gezahlt wird. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, das erste Mal am 14.02.2024. Handelbar ist die Anleihe ab einem Mindestbetrag und einer kleinsten handelbaren Einheit von jeweils 1.000 Nominalen. Von S&P gibt es ein AAA Rating.

