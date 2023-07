Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Die jüngsten Konjunkturdaten zeichnen derzeit ein recht düsteres Bild der europäischen Wirtschaft. Laut dem Ifo-Institut trüben sich die konjunkturellen Aussichten in Deutschland weiter ein. Nach dem dritten Rückgang in Folge weist das Ifo-Geschäftsklima ebenso klar nach unten wie andere Frühindikatoren. Anleger fürchten ein erneutes Schrumpfen der deutschen Wirtschaft. Auch in der Eurozone hat sich die Geschäftsstimmung im Juni weiter verschlechtert. Dies signalisiert der Einkaufsmanagerindex von S&P Global, der zum Vormonat um 2,9 Punkte auf 49,9 Zähler zurückfiel. Damit wird nun die 50-Punktemarke, die Wachstum von Schrumpfung trennt, leicht unterschritten. Auch der Indikator für den Dienstleistungsbereich, der die Gesamtentwicklung bisher gestützt hatte, gab deutlich nach. Der Euro-Bund-Future gab diese Woche leicht nach. In der Vorwoche notierte dieser bei 134 Prozentpunkten, aktuell stehen 133,10 Punkte auf der Kurstafel. Für die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe geht es von 2,35% vor Wochenfrist auf 2,42% herauf. Ebenfalls höher steht die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Vor einer Woche rentierte diese noch bei 2,445%, derzeit liegt die Rendite bei 2,47%.

Anlegertrends

Italien zahlt 4,35%

Italien emittiert eine Euro-Anleihe (WKN A3LG9N) mit einer Laufzeit bis zum 01.11.2033. Das Emissionsvolumen beträgt 6,5 Milliarden Euro. Anleger erhalten einen jährlichen Kupon in Höhe von 4,35%, erstmalig am 01.11.2023. Diese Anleihe ist ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handelbar. Das entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Die Rating-Agentur MoodyŽs hat Italien ein Baa3-Rating vergeben.

Deutschland mit 3,1% Kupon

Die Bundesrepublik Deutschland nimmt über eine Anleihe (WKN BU2202) 6 Milliarden Euro frisches Kapital auf. Das Fälligkeitsdatum für diese Anleihe ist der 18.09.2025. Während der Laufzeit wird ein Kupon von 3,1% gezahlt. Die Zinszahlung erfolgt ganzjährig, erstmalig am 18.09.2023. Gehandelt werden kann ab einem Mindestbetrag von privatanlegerfreundlichen 0,01 Nominalen in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 0,01 Nominalen. Von MoodyŽs gibt es ein Aaa Rating.

American Express emittiert USD-Anleihe

Das Kreditkartenunternehmen American Express begibt eine Dollar-Anleihe (WKN A3LA1Y) mit einem Emissionsvolumen in Höhe von 1,5 Mrd. Dollar. Bis zur Fälligkeit am 05.11.2027 wird ein jährlicher Kupon von 5,85% gezahlt, nächster Zinstermin ist am 05.11.2023. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 2.000 Nominalen handeln. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 1.000 Nominale. MoodyŽs vergibt ein A2-Rating.

