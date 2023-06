Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Aktuell befinden sich die Investoren in einem schwierigen Marktumfeld. Größer werdende Rezessionsängste, weitere Zinserhöhungstendenzen der Zentralbanken sowie Gewinnwarnungen belasten die Märkte. Im portugiesischen Sintra trafen sich die wichtigsten Notenbanker der Welt und signalisierten weitere Zinserhöhungen im Jahresverlauf. Der Euro-Bund-Future notiert aktuell bei 134,35 Prozentpunkten, nachdem er in der Vorwoche noch bei 132,47 Punkten stand. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe kommt von 2,421% auf 2,335% zurück. Bei der 30-jährigen Anleihe notiert die Rendite ebenfalls tiefer bei 2,374%, in der Vorwoche gab es 2,457%.

Anlegertrends

Porsche emittiert zwei Anleihen

Der Stuttgarter Autobauer Porsche begibt eine neue Anleihe (WKN A351SW) mit einem Emissionsvolumen in Höhe von 500 Millionen Euro. Bis zur Fälligkeit am 27.09.2027 erhalten Anleger einen jährlichen Kupon von 4,125%. Die erste Zinszahlung erfolgt am 27.09.2023. Über eine weitere Anleihe (WKN A351SX) nehmen die Schwaben zusätzlich 750 Millionen Euro auf. Der Kupon beträgt 4,25% und das Fälligkeitsdatum ist der 27.09.2030. Beide Anleihen können ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen gehandelt werden. Dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Ein Rating ist derzeit nicht vorhanden.

General Motors zahlt 5,8%

General Motors nimmt über eine Anleihe (WKN A3LKJP) frisches Kapital in Höhe von 1,35 Milliarden US-Dollar auf. Der Kupon beträgt 5,80% und wird halbjährlich gezahlt, erstmalig am 23.12.2023. Diese Anleihe wird am 23.06.2028 fällig. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 2.000 Nominalen in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 Nominalen handeln. Von Fitch erhält der Autobauer ein BBB- Rating.

Nestlé nimmt 450 Mio. CHF auf

Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé refinanziert sich über eine Anleihe (WKN A3LJ4C) mit 450 Schweizer Franken. Es wird ein jährlicher Kupon von 2,00% gezahlt, erstmals am 28.06.2024. Das Fälligkeitsdatum ist der 28.06.2033. Gehandelt werden kann ab einem Mindestbetrag von 5.000 Nominalen, in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 5.000 Nominalen. MoodyŽs vergibt ein Aa3 Rating.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)