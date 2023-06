Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Die Leitzinsentscheide von Fed und EZB fielen wie von den Experten erwartet aus. Während die Fed eine Zinspause einlegt, erhöhte die EZB ihre Einlagensätze um 0,25%. In der Folge sank der Euro-Bund-Future zunächst auf 132,18 Punkte. Am Donnerstagvormittag steht er wieder höher bei 133,48 Punkten. Für die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe geht es von 2,4815% auf 2,421% etwas nach unten. Ebenfalls niedriger als in der Vorwoche notiert die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Aktuell gibt es 2,457%, vor Wochenfrist stand die Rendite bei 2,596%.

Anlegertrends

African Development Bank begibt CHF-Anleihe

Die African Development Bank begibt eine Anleihe (WKN A3LJ56) mit einem Emissionsvolumen von 100 Millionen Schweizer Franken. Anleger erhalten einen jährlichen Kupon von 1,603%, erstmalig am 05.07.2024. Das Fälligkeitsdatum für diese Anleihe ist der 05.07.2028. Gehandelt werden kann ab einem Mindestbetrag von 5.000 Nominalen in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 5.000 Nominalen. Die Ratingagentur Fitch gibt ein AAA Rating an.

Großbritannien zahlt 4,5%

Großbritannien nimmt über eine neue Anleihe (WKN A3LKCE) 3,75 Milliarden Britische Pfund neues Kapital auf. Der jährliche Kupon beträgt 4,5% und wird halbjährlich ausgezahlt. Die erste Zinszahlung ist für den 07.12.2023 vorgesehen, die Rückzahlung erfolgt am 07.06.2028. Anleger können ab 1.000 Nominalen einsteigen. Das entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. S&P vergibt ein AA Rating.

Deutschland nimmt 5 Mrd. Euro auf

Die Bundesrepublik Deutschland emittiert eine neue Anleihe (WKN BU2501) mit Laufzeit bis 19.10.2028. Während der Laufzeit wird ein Kupon von 2,4% gezahlt, erstmalig am 19.10.2024. Das Emissionsvolumen beträgt 5 Milliarden Euro. Der Mindestbetrag sowie die kleinste handelbare Einheit betragen privatanlegerfreundliche 0,01 Nominale. Von S&P gibt es ein AAA Rating.

