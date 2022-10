Börse: Jetzt werden Millionäre geboren

Im Moment erleben wir sehr stürmische Zeiten an der Börse. Die Welt ist voller Krisenherde, die Inflation steigt, ebenso die Zinsen, um die Geldentwertung einzudämmen. All diese Faktoren wirken sich negativ auf unsere Wirtschaft aus und sorgen an der Börse für schlechte Stimmung.

Mittlerweile kenne ich kaum jemanden, der mit seinem Depot noch im Plus ist. Der Aktienmarkt ist im Panik-Modus und das heißt, dass die Kurse nur noch nach unten purzeln.

Doch so verrückt es klingen mag, gerade in einer solchen Phase an der Börse werden zukünftige Millionäre geboren. Wenn auch du dir diese Chance nicht entgehen lassen möchtest, solltest du jetzt weiterlesen.

Wenn alle Angst haben, muss man mutig sein

Die Börse lebt kurzfristig von Emotionen. Das bedeutet, dass auf kurze Sicht nicht die Rationalität, sondern die Willkür gewinnt. Besonders dann, wenn es weltweit viele Krisenherde gibt und die Unsicherheit am Börsenparkett überhandnimmt.

Schlechte Stimmung kippt schnell in Angst um, die wiederum zu Panikverkäufen führt. Ganz nach dem Motto „retten, was es noch zu retten gibt“, stoßen Investoren ihre Aktien ab, um den Verlust zu minimieren. Im Resultat entsteht eine heftige Abwärtsspirale, die meistens auch sehr viele Top-Aktien mit nach unten zieht.

Für eine gewisse Zeit kann man als smarter Investor an der Börse in der Folge also richtig auf Schnäppchensuche gehen. Antizyklisch investieren lautet hier die Devise: Man kauft dann mutig Aktien, wenn alle anderen die Finger davon lassen.

Genauso ist auch Value-Investor Warren Buffett zu seinem heutigen Vermögen gekommen. Und genauso investiert er mit seiner Beteiligungsgesellschaft auch heute noch.

Die Börse schafft langfristig Millionäre

Den Mut aufzubringen, Aktien zu kaufen, wenn alle anderen es nicht tun, ist der erste Schritt zum Erfolg. Aber mit dem bloßen Kauf von Aktien wird man an der Börse noch nicht automatisch zum Millionär. Schließlich steigen die Aktienkurse nicht an, nur weil man selbst investiert ist.

Der zweite Schritt zum Erfolg, der wirklich über das Potenzial verfügt, Millionäre an der Börse hervorzubringen, ist Geduld. Man muss einen Aktienkauf wie eine echte Unternehmensbeteiligung betrachten. Es ist vollkommen logisch, dass ein Unternehmen nicht von heute auf morgen fünfmal oder mehr wert ist.

Auch ein hervorragendes Unternehmen entwickelt sich nur mit der Zeit. Es gewinnt neue Kunden, macht immer mehr Umsatz, reinvestiert in das eigene Geschäft und so weiter. Ist das Unternehmen unterm Strich langfristig erfolgreich, wird auch der Aktienkurs langfristig steigen.

All die cleveren Investoren, die in einer emotional herausfordernden Phase Aktien zu Tiefstkursen gekauft haben, können von so einer Entwicklung überproportional profitieren.

Das Vermögen kommt erst später, aber schon heute ist der Moment, wo an der Börse Millionäre geboren werden.

Der Artikel Börse: Jetzt werden Millionäre geboren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2022