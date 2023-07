Börse Frankfurt-News: thyssenkrupp nucera jetzt im Prime Standard der Frankfurter

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - thyssenkrupps Wasserstoff-Tochter thyssenkrupp nucera ist heute morgen erfolgreich an die Frankfurter Börse gegangen.

7. Juli 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA notiert jetzt im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Der erste Preis der Aktie betrug 20,20 Euro nach Emission zu 20 Euro.

Begleitet wurde der Börsengang von Citigroup und der Deutschen Bank als Joint Global Coordinators. Commerzbank, Société Générale und UniCredit Bank AG agierten als Joint Bookrunners. Banco Santander, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank sowie IMI - Intesa Sanpaolo wirkten mit als Co-Lead Manager. Die Baader Bank AG agiert als Designated Sponsor im Xetra-Handel und als Spezialist am Handelsplatz Börse Frankfurt.

Die thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA ist nach eigenen Angaben in der Energieversorgung mit grünem Wasserstoff im industriellen Maßstab tätig. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dortmund beschäftigt derzeit rund 600 Mitarbeitende.

7. Juli 2023, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)