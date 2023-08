Börse Frankfurt-News: Nur DAX-Tracker unbeliebt (ETF-Trends)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Während USA- und MSCI World-ETFs weiter gut ankommen, finden sich DAX-ETFS auf den Abgabelisten. Weiter extrem gesucht sind Geldmarkt-Angebote. Ohne Folgen für den ETF-Handel bleiben bislang die neuen Sorgen um China und dessen Immobilienmarkt.

15. August 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die drohende Schieflage von Chinas Immobilienentwickler Country Garden sorgt für Nervosität an den Märkten. Dazu kommen am heutigen Dienstagmorgen enttäuschende Zahlen zu Chinas Einzelhandelsumsatz und Industrieproduktion im Juli. Der DAX steht am Mittag bei nur noch 15.730 Punkten, über 700 Zähler unter dem jüngsten Rekordhoch von Ende Juli. Auswirkungen auf den ETF-Handel hat das bislang aber nicht. "Wir sehen keine höheren Umsätze mit MSCI China- oder Immobilien-ETFs", berichtet Frank Mohr von der Société Générale.

Im Handel mit klassischen ETFs geht es urlaubsbedingt ruhig zu. Heinrich Holger von der Baader Bank meldet rückläufige Umsätze, allerdings deutlich mehr Käufe als Verkäufe. Auch Mohr sieht vor allem Käufe, bei sehr niedrigem Handelsaufkommen. In den Portfolios landeten häufig S&P 500-Tracker, etwa von iShares, Invesco oder Lyxor/Amundi. Laut Heinrich wird erneut auf die breiten Indizes (IE00BMTX1Y45) gesetzt, auch in Nachhaltigkeitsvarianten wie dem Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate (IE00BMDPBZ72).

Viele Fans von Paris Aligned-, ESG-, SRI-ETFs

"Bei international investierenden ETFs herrscht etwas Zurückhaltung", bemerkt Heinrich. "Hier lag der Fokus auf dem Fidelity Global Quality Income (IE00BYXVGZ48) und ESG-Produkten wie dem HSBC MSCI World Climate Paris Aligned (IE00BP2C1V62) oder dem CSIF MSCI World ESG Leaders Blue (IE00BKKFT300)." Mohr sieht viel Zuspruch für den iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983).

Auch Europas Aktien sind tendenziell gefragt: Gesetzt wird laut Heinrich auf MSCI Europe-, Stoxx Europe 600- und Euro Stoxx 50-Tracker (IE00B5BD5K76, LU1772333404, IE0008471009), teils aber auch auf Produkte, die britische Aktien explizit ausschließen (IE00B14X4N27). Ebenfalls gesucht: der Fidelity Europe Quality Income (IE00BYSX4176). Nur DAX-ETFs stehen auf den Verkaufslisten, wie Mohr feststellt, etwa der iShares Core DAX (DE0005933931).

Immobilien-ETFs: Kursminus wegen Zinsanstieg

Was Branchen-ETFs angeht, meldet Andreas Schröer von Lang & Schwarz "sehr viele Käufe" für den iShares S&P 500 Information Technology (IE00B3WJKG14). Mohr sieht hingegen tendenziell Abgaben von Technologieaktien, etwa mit dem Lyxor MSCI World Information Technology (LU0533033667) oder dem Pendant von Xtrackers (IE00BM67HT60). Ebenfalls Abflüsse meldet er für Gesundheitstitel (LU0533033238). Beliebt sei hingegen weiter der KI-ETF Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51). Der kommt in diesem Jahr auf ein Kursplus von über 40 Prozent.

Unterdessen hat der starke Zinsanstieg Immobilien-ETFs zugesetzt. Die drei größten Immobilien-ETFs auf Xetra, der iShares Developed Markets Property Yield (IE00B1FZS350), der iShares European Property Yield (IE00B0M63284) und der Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate (LU0489337690), kommen seit August 2022 auf Kursverluste von 20 Prozent, 24 Prozent und 26 Prozent. "Unter dem Strich haben Immobilen-ETFs in den letzten zwölf Monaten aber Zuflüsse verzeichnet", berichtet Mohr. Ausnahme seien nur Produkte mit Zugang zu asiatischen Immobiliengesellschaften.

Rege Nachfrage nach Geldmarkt-ETFs

Im Handel mit Renten-ETFs dreht sich weiter viel um Geldmarkt- und geldmarktnahe Produkte. "Sehr beliebt ist der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (LU0290358497)”, erklärt Schröer von Lang & Schwarz. Auch Mohr beobachtet anhaltend hohe Zuflüsse in Geldmarkt-Tracker wie den Lyxor Euro Overnight Return (FR0010510800).

Im Juli waren Geldmarkt- und geldmarktnahe ETFs auch auf Xetra Umsatzrenner. Auf den ersten fünf Plätzen der umsatzstärksten Anleihen-ETFs finden sich gleich vier davon. Neben dem Xtrackers II Euro Overnight Rate Swap sind dies der iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr (DE000A0Q4RZ9), der iShares EUR Ultrashort Bond (IE00BCRY6557) und der Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market (DE000ETFL227).

Abgesehen davon sind bei der Société Générale derzeit der BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y (LU2244387457), der iShares EUR High Yield Corp Bond (IE00B66F4759) und der Lyxor Green Bond (LU1563454310) gefragt. Letzterer bietet Zugang zu auf Euro oder US-Dollar lautende Investment-Grade Anleihen von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken, die vom Indexanbieter Solactive als nachhaltig eingestuft wurden.

von: Anna-Maria Borse, 15. August 2023, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)