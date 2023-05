Börse Frankfurt-News: Künstliche Intelligenz - Hype oder Megatrend (Aktien)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Spätestens seit ChatGPT am Markt ist, ist KI auch an der Börse das ganz heiße Thema. Unternehmen wie Microsoft, CrowdStrike, Rockwell und C3 AI profitieren. Manchen geht das zu weit, andere sind hellauf begeistert.

25. Mai 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit einem halben Jahr beflügelt das Thema Künstliche Intelligenz (KI) die Fantasie der Anleger*innen. So richtig los ging es letzten November, als das KI-Tool ChatGPT für die Öffentlichkeit frei zugänglich gemacht wurde. "Das war ein Einschnitt, die Nutzung geht seitdem rasant nach oben", bemerkt Marc Richter, Aktienhändler der Baader Bank. Ebenfalls nach oben schossen die Aktienkurse von Unternehmen, die mit KI zu tun haben: Entwickler, Hardware-Hersteller, Nutzer. Mittlerweile gibt es allerdings auch Zweifel, ob der Höhenflug nicht zu weit gegangen ist. Michael Hartnett von der Bank of America warnte vergangene Woche eindringlich vor einer Blase im Bereich Tech und KI. Noch höhere US-Leitzinsen und Anleiherenditen stellten ein Risiko dar. Er rät, US-Technologieaktien zu verkaufen.

Nvidia: Kurs mehr als verdoppelt

In der Tat ist der Tech-Werteindex Nasdaq 100 seit Anfang dieses Jahres um 25 Prozent gestiegen - und lässt damit die breiten Märkte weit hinter sich. Der Kurs des US-Grafikkartenherstellers Nvidia (US67066G1040) hat sich sogar mehr als verdoppelt. Am heutigen Donnerstag treibt ein - wegen des brummenden KI-Geschäfts - sehr guter Ausblick den Kurs abermals an. Ebenfalls steil nach oben ging es dieses Jahr für die Big-Techs Microsoft, Amazon (US0231351067), Apple (US0378331005) und Alphabet (US02079K3059). Microsoft und Alphabet gelten ohnehin als Marktführer im KI-Bereich. Amazon nutzt neben seinem KI-basierten Sprachassistenten Alexa KI auch im E-Commerce. Und auch Apple investiert kräftig.

Microsoft, ein "Dauerläufer"

Die Nase vorn hat derzeit Microsoft. Der Konzern profitiert von seiner Allianz mit OpenAI, dem Mutterkonzern von ChatGPT, integriert die KI in seine Suchmaschine Bing und die wichtigsten Büroprogramme. "Dadurch gewinnt Microsoft eine enorme Masse an Daten, und je mehr Daten, desto besser die KI", stellt Richter fest. In US-Dollar hat die Aktie nach dem Rücksetzer 2022 mit aktuell 314 US-Dollar das Allzeithoch vom Dezember 2021 schon fast wieder erreicht. "Dass der Konzern so breit aufgestellt ist, ist ebenfalls ein Plus. Microsoft ist ein Dauerläufer." An der Börse Frankfurt wird Microsoft (US5949181045) aktuell zu 298 Euro gehandelt, nach 228 Anfang des Jahres.

CrowdStrike: Cyber Security am Endgerät

Ebenfalls auf KI setzt das kalifornische Cyber-Sicherheits-Unternehmen CrowdStrike (US22788C1053), eigenen Angaben zufolge "führende Cloud-basierte Endgeräteschutzplattform". Das 2011 gegründete Unternehmen bietet Cyber Security-Lösungen an, die direkt und KI-basiert Endgeräte gegen Cyber-Angriffe absichern - und wächst stark. "Seit dem Börsengang 2019 ist der Umsatz um 67 Prozent und der Gewinn um 190 Prozent im Jahr gestiegen", berichtet Walter Vorhauser von Oddo BHF. An der Börse Frankfurt ist der Kurs in diesem Jahr von knapp 100 auf 143 Euro geklettert, zum Börsengang 2019 waren es rund 57 Euro.

Rockwell: KI für die Industrie

Noch viel rasanter hatte sich über viele Jahre der Kurs von Rockwell Automation (US7739031091) entwickelt, 2022 folgt dann aber vom Hoch bei über 300 Euro der Absturz auf 180 Euro. Mittlerweile sind es wieder 251 Euro. Rockwell Automation aus Milwaukee ist weltgrößter spezialisierter Anbieter von industriellen Automatisierung- und Informationslösungen und investiert schon seit vielen Jahr intensiv in KI. "Das Unternehmen hat mit dem Projekt Sherlock ein KI-Modul entwickelt, dass den industriellen Betrieb modellieren, überwachen und optimieren kann", berichtet Vorhauser.

C3 AI: Nichts für schwache Nerven

Es gibt durchaus reine KI-Unternehmen an der Börse, allerdings wenige. Ein Beispiel ist C3 AI (US12468P1049). "C3 AI war das erste reine KI-Unternehmen, das an die Börse gegangen ist, und zwar 2020", erinnert Richter. "Schon am ersten Tag schoss der Kurs von 42 auf 100 US-Dollar." C3 AI ist ein KI-Plattformanbieter, das heißt, das Unternehmen, denen eigene Kapazitäten zum Aufbau fehlen, KI-Bausteine von C3 AI kaufen können. CEO ist Thomas Siebel, Gründer und ehemaliger Hauptaktionär von Siebel Systems sowie prominenter Unternehmer und Milliardär. Bislang verdient C3 AI noch kein Geld - für junge Tech-Unternehmen allerdings nicht ungewöhnlich. "Die Aktie ist aber nichts für schwache Nerven, sie ist extrem volatil" bemerkt Richter. An der Börse Frankfurt kostet C3 AI aktuell 28 Euro nach 10 Euro Ende 2022.

"Technologie sichert Wachstum von morgen"

"Die Branche wird in jedem Fall wachsen, allerdings sind die Bewertungen schon stark gestiegen", bemerkt Vorhauser mit Blick auf den gesamten Sektor. Klaren Nachholbedarf sieht er von den Kursen her für Cyber Security-Unternehmen. "Ansonsten sollte man differenzieren, eher bei einer Korrektur einsteigen und mit einer kleinen Position anfangen." Marc Richter ist unterdessen vollends überzeugt von der Branche: "Eine Blase ist das nicht, das ist vielmehr erst der Anfang. Unternehmen beginnen doch gerade erst, in KI zu investieren." Zwar sei die Branche volatil, aktuell litten gerade die jungen KI-Unternehmen unter den stark gestiegenen Zinsen und Finanzierungssorgen wegen der Pleite der Silicon Valley Bank. Richter traut den Aktien aber sogar noch eine bessere Entwicklung zu als Tech-Aktien generell. "Das ist der große Megatrend."

"Warum sollte es falsch sein, wenn dynamische Technologiewerte mit Wachstumspotenzial den Markt anführen", fragt sich auch Chris Iggo vom Asset Manager AXA Investment Managers. Für den Langfristausblick sei es zweifellos besser, wenn Unternehmen vorn lägen, die etwa durch KI für Produktivitätsgewinne und eine bessere Medizin sorgen können. "Technologie sichert das Wachstum von morgen - und nicht etwa die Firmen aus dem Öl- und Gassektor."

Auch mit ETFs kann auf KI gesetzt werden. Beispiele sind der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51), der Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence (LU1861132840), der WisdomTree Artificial Intelligence (IE00BDVPNG13) und der L&G Artificial Intelligence (IE00BK5BCD43). Etwas breiter aufgestellt ist der Global X Robotics & Artificial Intelligence (IE00BLCHJB90), der auch die Roboterbranche einbezieht.

von: Anna-Maria Borse © 25. Mai 2023, Deutsche Börse AG

Über die Autorin

Anna-Maria Borse ist Finanz- und Wirtschaftsredakteurin mit den Schwerpunkten Finanzmarkt/Börse und volkswirtschaftliche Themen.

