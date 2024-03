FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Das Interesse an ETFs nimmt weiter zu. Gekauft werden vor allem Aktien-Produkte. Aber auch Krypto- und Anleihen-ETFs stehen auf der Einkaufslist der Kundschaft.

5. März 2024. Die seit Monaten steigenden Kurse wecken auch im ETF-Handel Begehrlichkeiten. "Die Umsätze sind stark angezogen in den vergangenen Wochen", erzählt Jan Duisberg, Händler bei der ICF Bank. Auch Frank Mohr von der Société Générale berichtet von einem "großen Interesse der Kundschaft sowie sehr hohen Volumina". Dabei sind die Käufer mit einem ungewöhnlich hohen Anteil von 62 Prozent eindeutig in der Überzahl. ?"hnlich sieht es im Handel der Baader Bank aus. "Bei erhöhten Umsätzen konnten wir ca. 80 Prozent mehr Käufe als Verkäufe verzeichnen", bilanziert Senior Trader Holger Heinrich.

Starke Nachfrage nach diversen Aktien-ETFs

Wie zu Monatsbeginn üblich verghaben die Sparplanausführungen eine wichtige Rolle bei den Umsätzen gespielt. Dadurch standen vor allem die großen Aktienindizes im Fokus. Fleißig gekauft wurden laut Mohr vor allem der MSCI World-ETFs von iShares (IE00B4L5Y983) und der vom selben Anbieter stammende S&P 500-ETF (IE00B5BMR087). Immer beliebter wird zudem der als "Spider? bekannte SPDR S&P 500 (IE00B6YX5C33) als Flaggschiff der Branche. "Seit der Kostenreduzierung im November fließt hier jede Menge Geld rein", erklärt Mohr.

Während im Handel der Société Générale die globalen und US-ETFs rund 70 Prozent der Umsätze auf sich vereinen, stehen bei der Baader Bank diesmal die ETFs aus dem Euroraum im Fokus der Kundschaft. "Hier wird quer durch die Bank zugegriffen", berichtet Heinrich. Neben den klassischen Euroland-Produkten wie dem iShares STOXX Europe 600 (DE0002635307) und dem Amundi ETF STOXX Europe 50 (FR0010790980) sind auch Länderindizes gesucht. Als Beispiele nennt der Händler den Amundi DAX III (LU2090062436), den Vanguard FTSE 100 (IE00B810Q511) und den iShares MDAX (DE000A2QP349). "Sogar bei gehebelten Produkten wie dem WisdomTree EURO STOXX 50 3x Daily Leveraged (IE00B7SD4R47) griffen die Anleger zu".

Künstliche Intelligenz wird gesucht und gefunden

Im Handel mit Themen-ETFs sind unverändert Produkte mit Technologie-Bezug ganz weit vorne. "Alles rund um Künstliche Intelligenz oder Halbleiter wird gekauft", fasst Duisberg zusammen. Gute Umsätze verzeichnet er zum Beispiel in dem L&G Cyber Security (IE00BYPLS672) und dem HSBC Hang Seng TECH (IE00BMWXKN31). "Zudem ist der L&G Battery Value-Chain (IE00BF0M2Z96) eine Art Dauerbrenner bei uns".

Mohr registriert starke Umsätze mit dem Xtrackers MSCI World Information Technology (IE00BM67HT60) und dem seit Monaten sehr beliebten Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51). Daneben hat die Kundschaft hier auch den Health Care-Sektor im Blick. "Die Branche wird von Analysten immer wieder als potenzieller KI-Profiteur genannt", erklärt der Händler der Société Générale die Hintergründe. Während der Xtrackers MSCI World Health Care (IE00BM67HK77) mehrheitlich gekauft wurde, kam es beim iShares Healthcare Innovation (IE00BYZK4776) vergangene Woche allerdings auch zu Gewinnmitnahmen.

Bei Krypto-ETN ist "richtig Musik drin"

Großes Interesse besteht dank der laufenden Rallye an Krypro-Produkten. "Die Umsätze haben hier mehr angezogen als wir uns das haben träumen lassen. Da ist richtig Musik drin", zeigt sich Duisberg positiv überrascht. Gekauft werden vor allem die ETN von VanEck auf Bitcoin (DE000A28M8D0) und Ethereum (DE000A3GPSP7). Auch kleinere Kryptowährungen bleiben ein Thema, wie die Nachfrage nach dem seit Oktober kräftig gestiegenen 21Shares Solana (CH1114873776) und dem 21Shares Polygon (CH1129538448) zeigt.

Duisberg bewertet die Zulassung der ersten Bitcoin-Spot-ETFs durch die amerikanische Börsenaufsicht mittlerweile als "Gamechanger", weil das die Hoffnung auf den Einstieg der institutionellen Kundschaft geweckt habe. "Das wird gerade spekulativ vorweggenommen" erklärt der Händler, der daher in Zukunft auch "eklatante Bewegungen und Übertreibungen" in diesem ohnehin schon sehr volatilen Segment nicht ausschließen will.

Die hinter den Kryptos stehende Blockchain-Technologie wird von Anlegerinnen und Anlegern ebenfalls als vielversprechend eingestuft. Dafür sprechen jedenfalls die Käufe von Produkten wie dem VanEck Crypto and Blockchain Innovators (IE00BMDKNW35) oder dem WisdomTree Blockchain (IE000940RNE6). "Die Technologie kann langfristig in vielen Bereichen erhebliche Erleichterungen bringen", zeigt sich auch Mohr begeistert. Ein anderes, perspektivisch sicher auch sehr spannendes Thema rückt dafür in den Hintergrund. In dem Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation (IE0007WJ6B10) gab es größere Abgaben.

Obwohl Aktien-ETFs im Handel zurzeit die Hauptrolle spielen (ca. zwei Drittel der Umsätze), gibt es auch auf der Rentenseite große Käufe. Mohr nennt hier vor allem Geldmarkt-Produkte wie den Xtrackers II EUR Overnight Rate (LU0290358497) und den Amundi EUR Overnight Return (FR0010510800). Daneben beobachtet er auch in dem auf kurzlaufende Anleihen abzielenden Amundi Euro Government Bond 1-3Y (LU1650487413) verstärkte Aktivität.

Von Thomas Koch, 5. März 2024 © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)