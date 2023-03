Börse Frankfurt-News: Drei Fragen an... Remco Westermann, CEO von Media and Games

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Aktienmärkte haben sich 2023 - bis zum jüngsten Einbruch - kräftig erholt, die Media and Games-Aktie verzeichnet aber weiter Verluste. Was sind die Gründe dafür?

Die MGI-Aktie gehörte 2021 zu den Scale-Aktien mit der besten Entwicklung. 2022 mussten wir im Zuge der sich abzeichnenden Rezession und des damit zusammenhängenden Drucks auf Tech-Aktien einen Teil der Kursgewinne wieder abgeben, obwohl wir im Laufe des Jahres unsere Prognosen angehoben haben. Wir konnten uns dem Rückgang der Peer Group nicht entziehen. Der Kurs scheint sich jetzt aber auf niedrigerem Niveau eingependelt zu haben.

Sie haben gerade starke Quartalszahlen bekannt gegeben. Welche Rolle spielt die Erweiterung des Geschäftsmodells vom reinen Spieleanbieter zu einer Werbesoftware-Plattform?

MGI betreibt heute eine schnell wachsende und profitable Werbesoftware-Plattform. Im vergangenen Jahr konnten wir allein 133 neue Kunden mit einem Budget von jeweils über 100.000 US-Dollar für die Plattform gewinnen. Unseren Umsatz konnten wir 2022 um 29 Prozent auf 324 Millionen Euro steigern, das bereinigte Ebitda um 31 Prozent auf 93 Millionen Euro. Das zeigt die Attraktivität unserer Plattform.

Was spricht für Ihre Aktie?

MGI befindet sich unverändert auf Wachstumskurs. Werbetreibende suchen nach transparenten Lösungen und direkteren Verbindungen zu Publishern und ihren Nutzern. Das bieten wir an. Auch finanziell stehen wir gut da. Wir sind strukturell profitabel. Zudem hatten wir Ende 2022 rund 150 Millionen Euro Cash, so dass wir sich bietende Wachstumschancen nutzen können. Hierzu kann auch wieder, aber sehr selektiv, ein Zukauf gehören.

Media and Games Invest betreibt eine Werbesoftware-Plattform, über die Werbetreibende potenzielle Kunden über alle digitalen Geräte - mobile Apps, Web, Connected TV und Digital Out of Home - kontaktieren können. Außerdem verfügt MGI über ein eigenes Spieleportfolio mit mehr als 5.000 Gelegenheitsspielen und insgesamt mehr als 1 Milliarde registrierten Spielern. Tätig ist MGI hauptsächlich in Nordamerika und Europa.

