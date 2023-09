Börse Frankfurt-News: Bitcoin kommt nicht vom Fleck (Kryptowährungen)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Kaum Nachrichten, kaum Kursbewegungen - in der Kryptobranche geht es ausnahmsweise einmal ruhig zu. Bitcoin, Ethereum & Co bewegen sich seit vielen Wochen seitwärts. Krypto-ETNs werden verkauft, allerdings auf kleiner Flamme.

28. September 2023. Ernüchterung am Kryptomarkt: Nach dem Höhenflug bis Juli schwächeln die Kryptowährungen nun wieder, beziehungsweise bewegen sich seitwärts. "Für den Kryptomarkt brachte der September zunächst Unsicherheiten, die auf regulatorische und makroökonomische Ursachen zurückzuführen sind", berichtet Adrian Fritz vom Emittenten 21Shares. Dazu zähle die Ankündigung der US-Notenbank, die Leitzinsen in den kommenden Monaten weiter zu erhöhen und zumindest bis Juni 2024 keine Senkungen vorzunehmen.

Dazu gehöre aber auch die Frage nach der Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA. Zahlreiche Vermögensverwalter, darunter auch ganz große wie BlackRock, hatten bei der US-Börsenaufsicht SEC Anträge auf Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETFs gestellt, zuletzt auch Franklin Templeton. Die SEC verschob die Entscheidung für die Zulassung mehrerer beantragter ETFs diese Woche allerdings, teilweise auf 2024. Bislang hatte die SEC ähnliche Anträge abgelehnt, zudem sind die Aufseher für ihre Skepsis gegenüber der Kryptobranche bekannt. Sollte das Produkt allerdings doch genehmigt werden, könnte das - so meinen viele - den Preis stark in die Höhe treiben. Verwiesen wird auf die Goldpreisentwicklung nach Auflegung des ersten Gold-ETFs in den USA 2004. In der Tat hat sich der Goldpreis zwischen 2004 und 2011 mehr als vervierfacht.

Der Bitcoin-Kurs liegt am Donnerstagmorgen bei 25.129 US-Dollar und damit in etwa auf dem Niveau des Vormonats. Mitte Juli waren es allerdings noch knapp 32.000 US-Dollar. Das Allzeithoch aus 2021 bei fast 69.000 US-Dollar ist ohnehin weit entfernt. Bitcoin-Rivale Ethereum kostet aktuell 1.614 US-Dollar, im Hoch dieses Jahr waren es über 2.100 US-Dollar.

SEC verschiebt Spot-ETF-Entscheidung

Ein weiteres Thema ist der am kommenden Montag beginnende Prozess gegen Sam Bankman-Fried, den Gründer der zusammengebrochenen Kryptowährungsbörse FTX. Bankman-Fried ist in 13 Punkten angeklagt, die US-Behörden werfen ihm unter anderem Betrug und Geldwäsche vor. Größere Belastungen für die Kryptowährungen wird der Prozess nicht mehr bringen, meint Jan Altmann vom Emittenten ETC Group. "Das sollte bereits in den Kursen eingepreist sein", erklärt er mit Blick auf die Kursverluste im vergangenen Herbst und den folgenden "Kryptowinter". "Allerdings wird das Thema wohl in vielen Medien noch einmal besprochen werden."

Bitcoin BSC: Setzen auf Kursexplosion

Ein gewisser Hype ist unterdessen um den sogenannten Bitcoin BSC entstanden. "Im Vorverkauf sollen bereits mehrere Millionen US-Dollar eingesammelt worden sein", stellt Altmann fast. Dieses neue Kryptoprojekt lehne sich an den Klassiker Bitcoin an und basiere auf der Binance Smart Chain. "Das Staking-Konzept scheint bei so manchem Anleger anzukommen". Dabei würden jene Eigentümer belohnt, die ihre Token hielten, der Bitcoin BSC werde dazu im Wallet gesperrt. "In der Folge dürfte der freie Handel und damit das Angebot an diesem Produkt sinken. Letztlich wird hier dadurch auf höhere Preise gehofft." Es gebe aber auch Kritik, etwa bezüglich der Dezentralität. "Außerdem will diese Kryptowährung vom Glanz des Bitcoin profitieren, hat damit aber nichts zu tun."

Abflüsse, vor allem von Bitcoin-Trackern

Krypto-ETNs wurden die vergangenen Wochen verkauft, wie die Emittenten berichten. Auf den Abgabelisten stehen der ETC Group zufolge vor allem Bitcoin-, aber auch Ethereum-ETNs. Etwas ausgeglichener ist das Bild bei Trackern von Kryptokörben. Kleinere Währungen spielen kaum eine Rolle. "Bitcoin-Tracker verzeichneten immer noch Abflüsse und waren erneut der Schwerpunkt des Monats", bemerkt auch Fritz von 21Shares. Altcoins seien die einzige Kategorie mit Zuflüssen. Benjamin Dean vom Emittenten WisdomTree meldet einen ruhigen Handel mit Krypto-ETNs im September: "Das Volumen an den Börsen für digitale Assets bleibt mit rund 40 Milliarden US-Dollar pro Monat gering."

Händler von der ICF Bank und Lang & Schwarz sehen das ebenfalls so: Ivo Orlemann, der für die ICF unter anderem Krypto-ETNs handelt, meldet geringe Umsätze. Wenn gehandelt werde, dann fast ausschließlich Bitcoin- und Ethereum-ETNs. "In den kleineren Währungen ist fast nichts los." Auch laut Leo Puschmann von Lang & Schwarz läuft der Handel mit Krypto-ETNs derzeit verhalten. Käufe und Verkäufe hielten sich die Waage. "Auffälligkeiten sehen wir nicht." Viel um ging zeitweise im ETC Group Physical Bitcoin (DE000A27Z304), im 21Shares Ripple (CH0454664043) und im VanEck Crypto Leaders (DE000A3GWEU3).

Das wird gehandelt

Meist gehandelter Krypto-ETN auf Xetra war im August erneut der ETC Group Physical Bitcoin, gefolgt vom VanEck Bitcoin (DE000A28M8D0), CoinShares Physical Bitcoin (GB00BLD4ZL17) und 21Shares Bitcoin (CH0454664001). Umsatzstärkste ETNs auf andere Kryptowährungen waren der 21Shares Solana Staking (CH1114873776) und der VanEck Ethereum (DE000A3GPSP7). Alle auf Xetra handelbaren Krypto-ETNs sind physisch besichert und notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse. Sie werden außerdem von der Eurex Clearing AG als zentralem Kontrahenten (CCP) der Gruppe Deutsche Börse zentral gecleart.

von: Anna-Maria Borse, 28. September 2023 © Deutsche Börse AG

