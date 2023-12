Boer Power Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "SYNTHETIC FIXED-INCOME SECURIT":

Der Aktienkurs von Boer Power zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Industrie einen Rückgang von -15,77 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Elektrische Ausrüstung-Branche verzeichnet in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -4,09 Prozent, wobei Boer Power mit 11,68 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boer Power beträgt derzeit 5, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" als unterbewertet erscheint. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Boer Power im Vergleich zur Branche Elektrische Ausrüstung eine niedrigere Rendite von 0 % aus, was 6,33 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussionen über Boer Power in den sozialen Medien zeigen sowohl positive als auch negative Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu einer Bewertung des Unternehmens als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Boer Power in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen als "Neutral" bewertet wird.