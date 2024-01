Boer Power Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Dividendenrendite von Boer Power beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Boer Power derzeit mit einem Wert von 58,82 bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) wird die Aktie mit einem Wert von 47 bewertet, was ebenfalls als neutral angesehen wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI daher eine Einstufung als "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Boer Power in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie insgesamt auf dieser Basis mit einem "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt Boer Power mit einer Rendite von -15,77 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie", die bei -5,65 Prozent liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält Boer Power daher in verschiedenen Aspekten eine "Neutral"-Bewertung, was seine aktuelle Position auf dem Markt widerspiegelt.