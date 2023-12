Boer Power Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Boer Power liegt der RSI bei 31,71, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, liegt mit einem Wert von 45 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich für Boer Power daher ein neutrales Rating.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Boer Power mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,26 um 89 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung im Rahmen der fundamentalen Analyse.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Boer Power derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 0,25 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,23 HKD liegt, was einer Abweichung von -8 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt eine Abweichung von 0 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher auch in der technischen Analyse ein neutrales Rating.

Die Dividendenrendite der Boer Power-Aktie beträgt 0 Prozent, was 6,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine negative Bewertung. Die Dividende wird dabei in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Insgesamt ergibt sich für Boer Power daher ein neutrales Gesamtbild, basierend auf dem RSI, der fundamentalen und technischen Analyse sowie der Dividendenpolitik.