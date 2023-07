Boeing präsentiert Quartalsbilanz: Umsatz- und Gewinnprognosen im Fokus der Aktionäre

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Boeing, ein in Chicago ansässiges Unternehmen in den Vereinigten Staaten wird in 108 Tagen seine Bilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Boeing-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 116,65 Mrd. EUR und alle Augen sind auf die bevorstehende Bekanntgabe gerichtet. Laut Datenanalyse wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich steigt. Im dritten Quartal 2022 erreichte Boeing einen Umsatz von 14,67 Mrd. EUR und es wird nun mit einem Anstieg um +12,40 Prozent auf 18,36 Mrd. EUR gerechnet. Auch der bisherige Verlust soll voraussichtlich um -97,70% fallen auf -1,54 Mrd. EUR.

Analysten sind optimistisch für das kommende Jahr prognostizieren sie einen Umsatzanstieg um +16,70...