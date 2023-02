Boeing liefert im Januar deutlich mehr Flugzeuge aus als Airbus

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

ARLINGTON (dpa-AFX) - Der US-Flugzeugbauer Boeing hat zum Jahresstart fast doppelt so viele Verkehrsmaschinen ausgeliefert als sein europäischer Rivale Airbus . Insgesamt fanden im Januar 38 Maschinen den Weg zu den Kunden, wie Boeing am Dienstag in Arlington mitteilte. Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hatte lediglich 20 Maschinen an seine Kunden übergeben. Boeing holte unterdessen Aufträge über 55 neue Maschinen herein, musste aber auch 39 Stornierungen hinnehmen.

Der US-Konzern kämpft seit Jahren bei mehreren Flugzeugtypen mit teuren Problemen. Schon 2019 hatte er die Position des weltgrößten Flugzeugbauers an Airbus verloren. Trotz einer gewissen Erholung lieferte Boeing vergangenen Jahr nur 480 Maschinen aus und blieb damit weit hinter dem Airbus-Konzern, der trotz Engpässen in seinen Lieferketten und gekappter Ziele auf netto 661 Jets kam./stw/he