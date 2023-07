Boeing Quartalszahlen Vorschau: Umsatzsteigerung und positiver Gewinnausblick erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Am 22. Oktober wird das Unternehmen Boeing aus Chicago, USA seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal bekanntgeben. Aktionäre sind gespannt, welchen Umsatz und Gewinn das Unternehmen in diesem Zeitraum erzielt hat. Auch die Entwicklung der Boeing Aktie im Vergleich zum Vorjahr wird mit Spannung erwartet.

In nur noch 92 Tagen werden die Quartalszahlen von Boeing präsentiert. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 112,79 Mrd. EUR ist Boeing eines der bedeutendsten Unternehmen in der Luft- und Raumfahrtbranche. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen im dritten Quartal einen starken Anstieg des Umsatzes verzeichnen wird. Im Vorquartal betrug der Umsatz 14,34 Mrd. EUR und Analysten erwarten nun ein Plus von 11,00 Prozent auf 17,71 Mrd. EUR für dieses Quartal.

Auch beim Gewinn stehen positive Veränderungen bevor:...