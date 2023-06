Boeing Quartalsbilanz: Analysten erwarten Umsatzplus und zukünftigen Aktiengewinn von +10,80%

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

In 24 Tagen wird Boeing seine Quartalsbilanz für das 2. Quartal vorlegen. Analysten rechnen mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Auch der Gewinn soll sich ändern und voraussichtlich fallen. Auf Jahressicht sind die Analysten jedoch optimistisch, was den Umsatz und den Gewinn betrifft. Der Kurs der Boeing Aktie hat sich in den letzten 30 Tagen leicht verändert.

Die Analysten schätzen, dass die Aktie in 12 Monaten bei 214,90 EUR stehen könnte, was einen Gewinn von +10,80% bedeuten würde. Aktionäre können auf Basis dieser Schätzungen mit einem Gewinn von +10,80% auf 12 Monate rechnen.

Dies sind nur Informationen über die Schätzungen der Experten und sollten nicht als Anlageempfehlung betrachtet werden.