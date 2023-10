Boeing Quartalsbericht: Erwarteter Anstieg um 83,08% - Chancen für Aktionäre trotz negativem Kursverlauf

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Boeing, das in Chicago ansässige Unternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, wird in 106 Tagen seinen Quartalsbericht für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Boeing-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Vor Börseneröffnung werden die neuen Quartalszahlen präsentiert. Die Boeing-Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 108,48 Mrd. EUR. Analysten und Aktionäre warten gespannt auf das Ergebnis. Aktuellen Datenanalysen zufolge wird ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 18,87 Mrd. EUR, nun wird ein Anstieg um +83,08 Prozent auf 34,55 Mrd. EUR erwartet. Der bisherige Verlust soll voraussichtlich um +71,60% fallen und -364,88 Mio. EUR betragen.

Für das kommende Jahr sind...