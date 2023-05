Boeing: Potenzial von +18,03% zum Kursziel bei 210,99 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die Boeing Aktie ist derzeit nach Meinung von Bankanalysten unterbewertet. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 210,99 EUR und bietet somit ein Potenzial von +18,03%. Allerdings teilten nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen schwachen Trends.

• Am 04.05.2023 verzeichnete die Boeing Aktie eine Kursentwicklung von -1,99%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 4,08 gleich

• Von insgesamt 34 Analysten bewerten momentan 62,50% die Boeing Aktie als starken Kauf

In den vergangenen fünf Handelstagen gab es einen Rückgang um -4,69%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ pessimistisch zu sein. Trotzdem sehen viele Analysten in der Boeing-Aktie weiterhin großes Potential und setzen auf einen starken Kauf.