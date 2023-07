Boeing: Potenzial für Kursanstieg auf 208,97 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Der Aktienkurs von Boeing wird derzeit laut Analysten falsch bewertet. Das wahre Kursziel des Unternehmens liegt bei einem Wert, der sich um +8,97% vom aktuellen Kurswert entfernt befindet.

• Am 20.07.2023 erzielte Boeing einen Anstieg von +2,40%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 208,97 EUR

• Guru-Rating wurde auf 4,13 hochgestuft

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie von Boeing um +2,40%. Dies entspricht einer Gesamtsteigerung von +0,23% in den letzten fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche -, was darauf hindeutet dass der Markt momentan relativ neutral eingestellt ist.

Die Bankanalysten sind im Durchschnitt überzeugt davon dass das Unternehmen ein mittelfristiges Potenzial von bis zu 208,97 EUR hat. Wenn sie damit Recht behalten werden Investoren eine Steigerungsmöglichkeit von knapp unter neun Prozent...