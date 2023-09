Boeing: Kursziel von 235,10 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die Aktie des Flugzeugherstellers Boeing verzeichnete am gestrigen Handelstag einen Rückgang von -2,21%. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse um insgesamt -5,43%, was auf eine derzeit pessimistische Marktlage hinweist.

Das mittelfristige Kursziel für die Boeing-Aktie liegt bei 235,10 EUR. Damit sehen Bankanalysten ein Potential von +19,37% im Vergleich zum aktuellen Kurswert. Während 14 Experten die Aktie als starken Kauf einstufen und zwei weitere das Rating “Kauf” geben, bewerten neun Analysten sie mit “halten”. Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt somit +64%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,20. Insgesamt scheinen sich die meisten Bankexperten positiv über Boeings Zukunft auszusprechen.