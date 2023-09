Boeing: Kursziel bei 220,11 EUR - Aktie unterbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Boeing-Aktie eine Kursentwicklung von -1,12%. In der vergangenen Woche ergab sich ein Minus von insgesamt -3,61%. Einige Analysten teilen jedoch nicht den pessimistischen Trend des Marktes und vertreten die Meinung, dass das Kursziel von Boeing bei 220,11 EUR liegt. Sollten die Bankanalysten Recht behalten, könnte dies Investoren ein Potenzial in Höhe von +18,64% eröffnen.

Aktuell sehen 14 Analysten einen starken Kauf und zwei weitere bewerten die Aktien als Kaufen. Neutrale Bewertungen verteilen neun Experten mit “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Wert 4,20.

Zusammenfassend zeigt sich eine positive Einschätzung durch rund 64% der Analysten.