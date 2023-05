Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die Aktie von Boeing konnte gestern ein Plus von +0,50% verbuchen und erreichte damit eine positive Entwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen von +1,76%. Diese Entwicklung zeigt sich optimistisch für das Unternehmen am Finanzmarkt.

Wie sehen die Meinungen der Bankanalysten aus? Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 213,23 EUR. Sollte die Einschätzung der Experten stimmen, haben Investoren ein Potenzial von +15,33%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der letzten Zeit.

Dennoch empfehlen 13 Analysten einen “starken Kauf” der Boeing-Aktie und zwei weitere bewerten sie als “Kauf”. Sieben Experten schlagen vorerst eine neutrale Bewertung mit “halten” vor. Nur einer ist davon überzeugt, dass es besser sei zu verkaufen. Der Anteil der Optimisten unter den...