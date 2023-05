Boeing: Kurspotenzial von +15,27% - aktuelles Kursziel 213,23 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Boeings Aktie ist unterbewertet und bietet laut Analysten ein mittelfristiges Kurspotential in Höhe von +15,27%, da das derzeitige Kursziel bei 213,23 EUR liegt. Die jüngste positive Trendentwicklung mit einem Anstieg um +1,05% gestern und insgesamt +2,79% in den letzten fünf Handelstagen scheint die Stimmung am Markt zu verbessern. Von insgesamt 13 Analysten wird Boeings Aktie als starker Kauf eingestuft während sieben Experten sie als “halten” bewerten. Eine Verkaufsempfehlung gibt es nicht.

