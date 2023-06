Boeing: Einführung des kommerziellen Betriebs der 737 Max durch China!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Rund 90 Prozent der Boeing 737-Max-Flugzeuge werden bis Ende dieses Monats voraussichtlich wieder in den kommerziellen Betrieb aufgenommen, wie Reuters am Mittwoch berichtet hat. Diese Flugzeugmodelle wurden von China vor vier Jahren nach zwei tödlichen Unfällen in Indonesien und Äthiopien aus dem Verkehr gezogen. Seit Januar jedoch sind chinesische Fluggesellschaften dabei, diese Flugzeuge erneut einzusetzen, um die steigende Nachfrage nach Luftreisen infolge des Rückgangs der Pandemiebeschränkungen zu decken.

Die Wiederaufnahme des betriebsbereiten Status der 737 Max-Modelle in China ist ein aufmerksam beobachteter Aspekt unter Investoren, da sie nach Anhaltspunkten suchen, dass die Luftfahrtbehörden mehr als 130 neue Flugzeuglieferungen an chinesische Airlines genehmigen werden.

Welche Bedeutung hat diese Nachricht?

