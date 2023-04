Boeing: Diese Warnung könnte die Aktie belasten

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die Boeing-Aktie (WKN: 850471) hat am Donnerstag im nachbörslichen Handel um -4,6% auf 203,70 US$ verloren und droht damit in den kommenden Tagen wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 200 US$ zu fallen. Doch was sind die Gründe für den Abverkauf? Und ist dies eine Einstiegschance oder ein Warnsignal?

Die Boeing Company ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der zivilen Luftfahrt, der Raumfahrt sowie im Rüstungsbereich. Zu der ...





