Boeing: Bankanalysten sehen Kursziel von 212,34 EUR

Die Boeing-Aktie hat gestern an der Börse um +0,57% zugelegt. In den letzten fünf Handelstagen konnte ein Anstieg von +1,13% verzeichnet werden. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 212,34 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +9,13%. Von insgesamt 23 Analysten empfehlen derzeit 15 die Aktie als Kauf oder starken Kauf (65,22%). Zwei Experten setzen das Rating auf “Kauf”, während sieben weitere das Rating “halten” vergeben und einer dafür plädiert, Boeing zu verkaufen.

Zusätzlich bekommt das Unternehmen ein Guru-Rating von 4,13 nachdem es vorher schon 4,13 hatte.