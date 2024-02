Die Boeing-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

In den letzten Wochen gab es eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Boeing, und zwar hin zum Negativen. Dies basiert auf der Beobachtung, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat abgenommen, weshalb auch dies mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird.

Die Dividendenpolitik von Boeing wird von unseren Analysten ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell negativ ist im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

In Bezug auf den Aktienkurs hat Boeing in den letzten 12 Monaten eine Underperformance im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche gezeigt. Die Performance von Boeing liegt um -383,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, und auch im "Industrie"-Sektor war die Rendite von Boeing um 222,79 Prozent niedriger als der Durchschnitt.

Auf der positiven Seite wurde über Boeing in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, und auch in den letzten Tagen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen der Anleger. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend erhält Boeing aufgrund der genannten Kriterien insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild, die Dividendenpolitik und den Branchenvergleich, während das Anleger-Sentiment positiver ausfällt und daher als "Gut" eingestuft wird.

