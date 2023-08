Boeing: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 231,05 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die Boeing-Aktie hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,94% erzielt. Trotzdem gibt es in den vergangenen fünf Handelstagen einen Gesamtverlust von -4,25%. Die Experten sind sich jedoch einig: Die Aktie ist aktuell unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Durchschnittswerten der Bankanalysten 231,05 EUR. Wenn diese Einschätzung zutrifft, eröffnet dies Investoren eine Rendite von +10,83%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung aufgrund des aktuellen Trends.

15 Analysten bewerten die Boeing-Aktie als starkes Kaufsignal und weitere zwei sind optimistisch und empfehlen ebenfalls zum Kauf. Acht Experteneinschätzungen fallen mit “halten” neutral aus.

Somit bleibt der Anteil an Optimisten hoch (+68%) und wird durch das Guru-Rating bestätigt (Rating: 4,28).