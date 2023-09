Boeing: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 220,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die Boeing-Aktie zeigt am gestrigen Tag eine negative Kursentwicklung von -1,58%. In der vergangenen Woche belief sich das Ergebnis auf insgesamt -3,33%. Die Stimmung am Markt scheint pessimistisch zu sein.

Dennoch sind Bankanalysten optimistisch und gehen davon aus, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 220,30 EUR erreichen wird. Sollte dies eintreffen, würde sich für Investoren ein Potenzial in Höhe von +19,89% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends.

Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,20. Von insgesamt 25 befragten Analysten empfehlen 14 einen starken Kauf der Aktie und zwei bewerten sie als Kauf. Neun Experten äußern sich neutral mit einer Bewertung “halten”. Der Anteil der optimistischen Analysten beläuft sich somit auf +64%.