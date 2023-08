Boeing: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 211,22 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Am gestrigen Tag hat die Boeing-Aktie an der Börse einen leichten Verlust von -0,35% verbucht. Trotzdem steht nach fünf Handelstagen ein Plus von +2,24%. Die Stimmung im Markt ist somit relativ optimistisch.

Bankanalysten schätzen das mittelfristige Kursziel der Aktie auf 211,22 EUR. Damit ergibt sich aktuell eine potentielle Rendite von -2,20%. Dieser Einschätzung stimmen jedoch nicht alle Experten zu: Während 13 Analysten den Kauf empfehlen und zwei weitere ihn als “Kauf” einschätzen aber neutral bleiben (mit einer Empfehlung zum Halten), ratet nur einem einzigen Experten zum sofortigen Verkauf.

Somit liegt der Anteil jener Analysten mit einer positiven Prognose immer noch bei +65,22%.

Das Guru-Rating für Boeing beträgt nun ebenfalls 4.13 Punkte nach bisheriger Bewertung mit demselben Wert.