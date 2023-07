Boeing: Analysten sehen Kursziel bei 207,15 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Nach Ansicht von Experten ist die Boeing-Aktie derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt demnach um +7,35% über dem aktuellen Preis.

• Am 13.07.2023 verlor die Boeing-Aktie -0,12%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Bankanalysten 207,15 EUR

• Das Guru-Rating von Boeing hat sich auf 4,13 verbessert

Am gestrigen Handelstag gab die Aktie des US-amerikanischen Flugzeugherstellers um -0,12% nach und schloss somit mit einem Plus von +2,24% in den vergangenen fünf Handelstagen ab – eine durchaus optimistische Entwicklung.

Der Durchschnitt aller Bankanalysten sieht das mittelfristige Kurspotenzial bei stattlichen 207,15 EUR (+7,35%). Allerdings sind nicht alle Experten gleichermaßen positiv gestimmt hinsichtlich dieses Potenzials.

Während insgesamt 13 Analysten ein starkes Kaufsignal für Boeing aussenden und zwei...