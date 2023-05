Boeing: Analysten sagen Kursziel von 214,51 EUR voraus

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Boeings Aktie wird derzeit nach Ansicht von Analysten unterbewertet. Das Kursziel liegt bei 214,51 EUR (+15,98% vom aktuellen Preis entfernt).

• Boeing: Am 12.05.2023 mit -0,56%

• Durchschnittliches Kursziel: 214,51 EUR

• Guru-Rating: 4,13

Gestern sank Boeings Aktienkurs um -0,56%. In den letzten fünf Handelstagen stieg er jedoch insgesamt um +1,74%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Die Bankanalysten sind sich einig und prognostizieren für die mittelfristige Zukunft ein Kurspotenzial von +15,98% mit einem durchschnittlichen Kursziel von 214,51 EUR. Obwohl nicht alle Experten diese Einschätzung teilen (7 halten das Rating neutral und einer empfiehlt sogar einen sofortigen Verkauf), glaubt die Mehrheit (65%) an einen starken Kauf.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,13...