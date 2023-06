Boeing: Analysten prognostizieren Kursanstieg auf 215,90 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die Aktie des Flugzeugherstellers Boeing wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 215,90 EUR und bietet ein Potenzial von +6,73% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

Am gestrigen Tag verzeichnete die Boeing-Aktie eine positive Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Anstieg um +2,92%. Insgesamt beträgt das Plus in den vergangenen fünf Handelstagen +2,25%, was auf einen optimistischen Markt schließen lässt.

Aktuell empfehlen 13 Bankanalysten den Kauf der Aktie und zwei bewerten sie als starken Kauf. Sieben Experten halten sich neutral und einer rät zum Verkauf. Somit sind insgesamt +65,22% der Analysten optimistisch gestimmt gegenüber dem Unternehmen.

Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,13.