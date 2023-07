Boeing: Analysten erwarten Kursanstieg von +9,22% auf 207,27 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

In der vergangenen Handelswoche hat die Boeing-Aktie eine negative Entwicklung verzeichnet und am gestrigen Tag ein Minus von -1,72% aufgewiesen. Das mittelfristige Kursziel liegt laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten bei 207,27 EUR. Wenn diese Einschätzung zutrifft, ergibt sich für Investoren ein Potenzial in Höhe von +9,22%.

Aktuell empfehlen 13 Analysten die Aktie als starken Kauf und zwei weitere Experten bewerten sie ebenfalls positiv mit “Kauf”. Sieben Experten halten das Papier zurzeit neutral (“halten”), während nur eine Person zum Verkauf rät.

Das Guru-Rating wurde nunmehr mit 4,13 nach zuvor ebenfalls 4,13 bewertet.

Anmerkung: Wir weisen darauf hin, dass dieser Artikel lediglich eine Informationsquelle darstellt und keine Anlageempfehlungen enthält.