Boeing: Analyse zeigt Kursziel von 212,76 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die Boeing Aktie hat gestern an der Börse einen Rückgang von -3,05% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich damit ein negativer Trend von -6,29%. Die Stimmung am Markt ist daher aktuell pessimistisch.

Dennoch zeigen Analysten eine optimistische Einschätzung und sehen das mittelfristige Kursziel bei 212,76 EUR. Das Potenzial liegt somit bei +13,21%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht aufgrund der jüngsten Entwicklung des Trends.

Von insgesamt 23 Analysteneinschätzungen bewerten 15 die Aktie als Kauf oder starken Kauf (+65,22%). Zwei Experten sind ebenfalls optimistisch eingestellt und empfehlen einen Kauf. Sieben weitere Experten halten die Aktie für neutral und lediglich einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,13 unverändert positiv.

Zusammengefasst:

• Am...