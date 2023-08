Boeing-Aktienkurs: Potenzieller Gewinn von +12,80% erwartet – Quartalsbilanz in 57 Tagen

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Boeings Aktienkurs hat sich in den letzten Wochen um -6,40% verändert. Analysten schätzen jedoch, dass der Kurs in den nächsten 12 Monaten auf 233,26 EUR steigen wird, was einem Gewinn von +12,80% entspricht. Aktionäre könnten somit einen potenziellen Gewinn erzielen.

Die Quartalsbilanz für das 3. Quartal wird in 57 Tagen vorgestellt und die Erwartungen sind hoch. Laut Datenanalyse wird ein Umsatzsprung von +11,20% auf 18,29 Mrd. EUR im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Der bisherige Verlust soll voraussichtlich um +93,00% fallen und bei -1,59 Mrd. EUR liegen.

Für das gesamte Jahr rechnen die Analysten mit einem Umsatzanstieg von +19,00%. Der Gewinn soll um +77,60% auf -2,31 Mrd. EUR steigen und der Verlust pro Aktie soll bei -9,80 EUR liegen.

Es bleibt abzuwarten wie Aktionäre auf diese Zahlen reagieren werden und ob sich...